تكريم المخرج مجدي أبو عميرة في "مهرجان الشروق"

القاهرة - محمد عمار كرم المخرج التليفزيوني مجدي أبو عميرة من مهرجان الشروق لطلاب الأعلام وقدم تم تكريم عدد من الفنانيين منهم سميحة أيوب والكاتب مجدي صابر. ويعتبر المخرج مجدي أبو عميرة واحدًا من كبار المخرجين في الدراما حيث قدم مجموعة مهمة من المسلسلات الدرامية على مدار السنوات الماضية من أهم أعماله المال والبنون ، الضوء الشارد ، ذئاب الجبل ، الحقيقة والسراب. قد يهمك أيضاً :

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