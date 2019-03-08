شكرا لقرائتكم خبر عن مرض محمد محمود يوقف "3 أيام فى الساحل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل"، للنجم محمد هنيدى، اليوم الجمعة، بسبب وعكة صحية مفاجئة لحقت بالفنان محمد محمود بدأت أمس الخميس أثناء مواصلته عرض العرض المسرحية الذى يشارك فى بطولة العرض.

وأكد القائمين على المسرحية أن الأزمة المرضية للفنان محمد محمود، عبارة عن بعض الآلام فى ظهره، فقرر صناع العمل توقف العرض اليوم، خاصة أن هنيدى يقدم فيها حفلتين "ماتينيه وسواريه"، وغداً السبت أيضاً، حتى تستقر الحالة الصحية للفنان محمد محمود والاطمئنان على صحته.

مسرحية "3 أيام فى الساحل" بطولة النجم محمد هنيدى وإخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك فى بطولته كل من الفنان الكوميدى بيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت ومها أبو عوف وندى موسى وسامية الطرابلسى.