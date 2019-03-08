شكرا لقرائتكم خبر عن كليب تامر حسنى "ناسينى ليه" يقترب من هذا الرقم بعد 3 اسابيع من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب فيديو كليب النجم تامر حسنى الأخير من تحقيق 22 مليون مشاهدة بعد طرحه منتصف فبراير الماضى بما يعنى وصوله إلى هذا الرقم خلال ثلاثة أسابيع فقط وقبل شهر من طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب. أغنية "ناسينى ليه" من كلمات تامر حسين وتوزيع تامر على ووسام عبد المنعم، ومونتاج عمرو عاكف، ومكساج هانى محروس، ماستر أمير محروس، والكليب فكرة تامر حسنى، ومن إخراج سعيد الماروق. Advertisements يذكر أن آخر أعماله هو ألبوم "عيش بشوقك" الذى حقق نجاحا كبيرا وأيضا فيلم "البدلة" الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيراً، حيث شاركه فى بطولته كلاً من أمينة خليل وأكرم حسنى وحسن حسنى ودلال عبد العزيز وماجد المصرى.

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