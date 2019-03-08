محمد هنيدي يخصص 10 آلاف جنيه لأفضل ممثل في "شرم الشيخ للمسرح الشبابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في إطار مبادرات دعم الفنانين الكبار للمواهب وللطاقات الشبابية وللمهرجانات الفنية بشكل عام والمسرحية بشكل خاص، قرر الفنان محمد هنيدي دعم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، بجائزة أفضل ممثل بالمسابقة الرسمية وقيمتها 10 آلاف جنيه، وستحمل اسم "جائزة محمد هنيدي"، ومن المقرر أن يحضر هنيدي حفل الختام لتسليم الجائزة للفائز.

الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تترأسها شرفيًا سيدة المسرح العربي النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم القدير محمد صبحي ورئيس المهرجان المخرج المسرحي والفنان مازن الغرباوي، والمنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمين أما الدكتورة إنجي البستاوي فهي المدير التنفيذي للمهرجان، ويُقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، هو أول مهرجان تسابقي عالمي، يختص بالشباب على أرض سيناء وتحديدًا بشرم الشيخ مدينة السلام في احتفالية كرنفالية تنعش السوق السياحي والثقافي والفني لمحافظة جنوب سيناء.