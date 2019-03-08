إيرادات الخميس.. "Captain Marvel" يحافظ على الصدارة و"Glass" في المركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Captain Marvel" بطولة Brie Larson، في الحفاظ على بقائه في المركز الأول بقائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الخميس 7 مارس، إيراد قُدر بمليون و1472 جنيهًا.

وجاء فيلم " Escape Room" بطولة Taylor Russell، في المركز الثاني، بعد تحقيق إيراد بلغ 174 ألفًا و759 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Fighting with My Family" بطولة Dwayne Johnson، محققًا 77 ألفًا و674 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "The Vanishing" بطولة Gerard Butler، محققًا 77 ألفًا و645 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Alita: Battle Angel"بطولة Rosa Salazar، ووصلت إيراداته 69 ألفًا و119 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، محققًا 46 ألفًا و317 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم "how to train your dragon" بعد تحقيقه 37 ألفًا و264 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "What Men Want" بطولة Taraji P. Henson، ووصلت إيراداته لـ 36 ألفًا و866 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم"Aquaman" بطولة Jason Momoa، وحقق أمس 30 ألفًا و91 جنيهًا.