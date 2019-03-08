- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرصت الفنانة ندى بسيوني على الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الموافق اليوم 8 مارس، وهنأت كل امرأة بعيدها.
وكتبت ندى في تعليقها على صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام": "كل سنة وانتي عظيمة وجميلة وحنونة وناجحة ايتها المرأة.. أينما عيشتي وكيفما كنتي ..انتي الحياة والخير والعطاء".
يُذكر أن أخر أعمال ندى بسيوني كان مشاركتها في مسلسل "مليكة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بسيوني للمرأة في عيدها: "أنتي الحياة والعطاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.