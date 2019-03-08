ندى بسيوني للمرأة في عيدها: "أنتي الحياة والعطاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة ندى بسيوني على الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الموافق اليوم 8 مارس، وهنأت كل امرأة بعيدها.

وكتبت ندى في تعليقها على صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام": "كل سنة وانتي عظيمة وجميلة وحنونة وناجحة ايتها المرأة.. أينما عيشتي وكيفما كنتي ..انتي الحياة والخير والعطاء".

يُذكر أن أخر أعمال ندى بسيوني كان مشاركتها في مسلسل "مليكة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.