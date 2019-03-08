21 مارس.. انطلاق ثالث دورات "ميدفست الدولي" في "زاوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختار ملتقى ميدفست الدولي الصحة النفسية والجسدية للأطفال، موضوعًا ليتناوله في دورته الثالثة بالفترة ما بين 21 وحتى 29 مارس المُقبل بسينما زاوية تحت عنوان "علامات صغيرة"، وذلك من خلال أفلام قصيرة "روائية ووثائقية ورسوم متحركة"، تربط بين الفن والطب تتناول المشاكل النفسية والجسدية التي قد يتعرض لها الأطفال في مراحل عمرية مختلفة كسوء التربية، التنمر في المدارس، العمالة المبكرة، مشاكل اللاجئين من الأطفال وغيرها، لخلق الوعي الطبي الكافي ومنع العواقب التي تتبع عنها.

ويضم المهرجان 32 فيلم من 16 دولة، تم اختيارها من خلال لجنة تضمنت المخرج تامر عشري، دكتور منال السويسي، البروفيسور روبرت آبرامز، دكتور مها عماد الدين، دكتور خالد علي المنسق العام والدولي للملتقى ودكتور مينا النجار مؤسس ورئيس الملتقى، ذلك بجانب تنظيم البرنامج الموازي الذي يتضمن 6 ورش عمل وعروض فنية لخلق مساحة من التواصل بين الأطفال وأولياء الأمور ويديرها أخصائيون وأطباء وفنانون، وتُقام في الفترة ما بين 22 وحتى 29 مارس ما بين المركز الثقافي البريطاني والمركز الثقافي الألماني ومركز دوّار للفنون.

"ميدفست – مصر" هو ملتقى سينمائي يجمع بين صناع الأفلام، مقدمي الخدمة الصحية والجمهور، ظهرت نسخته الأولى في القاهرة يناير 2017، ليقدم منظورًا مختلفًا في تناول الصحة وصناعة الأفلام من خلال اكتشاف المشترك بين الطب والأفلام، مستخدمًا الأخيرة كأداة مؤثرة وفعّالة في نقل الواقع الذي تملؤه العديد من الصعاب الجسدية والنفسية بشكل درامي ممتع، وفي نفس الوقت من أجل دعم الصحة العامة للأفراد في المجتمع بشكل غير مباشر وتقديم محتوى سينمائي مختلف للمشاهد.