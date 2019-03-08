جاكلين فرنانديز متهمة باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مارس 2019 01:34 مساءً - ذكرت مصادر صحافية، أنّ نجمة بوليوود جاكلين فيرنانديز Jacqueline Fernandez متهمة باستغلال السوشيال ميديا لأهداف إنسانية تقوم بها.



وفي التفاصيل استطاعت فرنانديز حتى الآن أن تبتكر أثرًا هائلًا على المجتمع، من خلال أنشطتها الاجتماعية المختلفة.



فاستخدمت الوسيط الإلكتروني، ليس فقط لخلق الوعي، ولكن أيضًا لإحداث تغيير في العمل المادي، من جمع الأموال من خلال المناشدات على مشاركات وسائل السوشيال ميديا، حيث دشنت حملة مؤخرًا اسمها "جاكلين بيلدز"، لإعادة بناء ولاية كيرالا بعد الفيضانات. تابعي ايضا: بريانكا شوبرا مهددة بالإقالة من اليونيسف والسبب تغريدة



كما تبنت جاكلين فرنانديز قضية حقوق الحيوان في الأمم المتحدة، وعملت على الحد من استخدام وإجراء وحظر التجارب على الحيوانات، كما أعربت جاكلين عن رأيها في القضايا البيئية، مثل الحفاظ على الحياة البحرية وحقوق الحيوانات، من خلال مقابض وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة بها.



وكان بعض نجمات بوليوود قبل جاكلين، يقمن بهكذا أعمال، كالنجمات ديبيكا بادوكون Deepika Padukone، وبريانكا شوبرا Priyanka Chopra، و شرادا كابور Shraddha Kapoor، وغيرهنّ، وباعتراف متابعيهنّ الهائلين، ظهرن كأصحاب نفوذ من أجل توجيه الناس نحو قضايا مُلحّة. تابعي ايضا: ديبيكا بادوكون تعين رئيسًا لمهرجان جيو مامي مومباي السينمائي



من جهتها استغلت النجمة ديبيكا بادوكون، وسائل الإعلام الاجتماعي مرارًا وتكرارًا، كوسيلة لخلق الوعي بالأمراض العقلية بين المشجعين والمتابعين.



وبالإضافة إلى كونها ممثلة، فإنّ بريانكا شوبرا هي أيضًا عضو في الأمم المتحدة، وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بحساباتها لتبادل الأفكار حول أنشطتها.

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