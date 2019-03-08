كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مارس 2019 01:34 مساءً - قام الممثل التركي الشاب أنيل ألتان بطل "الدائرة" ،وزوجته الممثلة بيلين أكيل بطلة "لا مفر من الحب" بإقامة حفل استقبال وحمام: "بيبي شاور" لطفلتيهما التوأمين المنتظرتين: "لينا وألين" غلب على زينته وحلوياته اللون الوردي المناسب للأطفال الإناث،حضره أفراد عائلتيهما،وأصدقائهما المقربين.



وقد سارا على نهج عددا من المشاهير مثل: بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين،وافتتحا حسابا لابنتيهما التوأمين في موقع التواصل الإجتماعي "أنستقرام" قبل ولادتهما .



وكان في مقدمة المدعوين شيناي أوزغون والدة بيلين أكيل،وطارق أوزغون والد بيلين أكيل،وبيرنا ألتان والدة أنيل ألتان،وهاكان ألتان والد أنيل ألتان،وأشقائهم وأصدقائهم .



وكان الحضور من المدعوين كبير جداً،فعلق الزوجان أنيل وبيلين قائلين: كم نحن محظوظان بأصدقائنا وعائلتينا،ونحن سعداء بوجود من يحبوننا معنا ،ليشاركونا فرحتنا الكبيرة بقدوم ابنتينا الغاليتين ألين ولينا.



وكان الثنائي أنيل ألتان وبيلين أكيل قد تزوجا في نيسان- أبريل 2016 الماضي متوجين علاقتهما العاطفية الطويلة والناجحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أنيل ألتان وزوجته بيلين أكيل يقيمان حفل استقبال لطفلتيهما التوأمين لينا وألين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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