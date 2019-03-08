غدًا.. ناهد السباعي ضيفة عمرو أديب في "الحكاية"

تحل الفنانة ناهد السباعي، ضيفة برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ويذاع على قناة mbc الفضائية، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء السبت المقبل.

ومن المقرر أن تتحدث "السباعي" عن مشوارها الفني وأعمالها المقبلة، وأبرز محطاتها

ويذكر ان برنامج "الحكاية" يعرض من الجمعة إلى الإثنين، في تمام العاشرة مساءً على شاشة "MBC مصر" من تقديم الإعلامي عمرو أديب العاشرة مساء السبت المقبل.ومن المقرر أن تتحدث "السباعي" عن مشوارها الفني وأعمالها المقبلة، وأبرز محطاتهاالسينمائية، كما تتحدث عن كواليس وأسرار حياتها الشخصية.ويذكر ان برنامج "الحكاية" يعرض من الجمعة إلى الإثنين، في تمام العاشرة مساءً على شاشة "MBC مصر" من تقديم الإعلامي عمرو أديب

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