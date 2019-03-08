الخميس.. فريق شمعة وملاحة يقدم "البساتين" على مسرح تياترو آفاق

يستعد فريق شمعة وملاحة للفنون والدراما لعرض مسرحية "البساتين"، بعد غياب أربع سنوات علي خشبة تياترو آفاق، وذلك يوم الخميس الموافق 21 مارس في تمام الساعة السادسة والثامنة مساءً.

يشار إلى أن العرض من بطولة أحمد عنتبلى، سامى سعد، مايكل تادرس، محمد كامل، بولا ارسانى، سمر

جدير بالذكر أن مسرحية "البساتين"، مأخوذة من مسرحية " راشومون" للكاتب اليابانى "ريونوسوكى أكوتاجاوا"، وقام بالمعالجة والتمصير الفنان "إيهاب صبحى". السادسة والثامنة مساءً.يشار إلى أن العرض من بطولة أحمد عنتبلى، سامى سعد، مايكل تادرس، محمد كامل، بولا ارسانى، سمرالقاضى، مارى جرجس، مؤثرات صوتية محمد السمرتى، مساعد مخرج جوفانا بشرىن رؤية و إخراج مايكل تادرس.جدير بالذكر أن مسرحية "البساتين"، مأخوذة من مسرحية " راشومون" للكاتب اليابانى "ريونوسوكى أكوتاجاوا"، وقام بالمعالجة والتمصير الفنان "إيهاب صبحى".

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