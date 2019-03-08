في عيد ميلاد سيدة المسرح العربي.. معلومات لاتعرفها عن سميحة أيوب

تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب بعيد ميلادها، التى لقبها جمهورها بسيدة المسرح العربي نظرًا لإبداعها وتقديمها اهم الأدوار على خشبة المسرح. وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز المحطات في حياتها الفنية: ولدت 8 مارس 1932 في حي شبرا بالقاهرة. تخرجت من معهد التمثيل عام 1954. تتلمذت على يد زكي طليمات. اشتهرت كممثلة مسرح ولمعت على المسرح حتى عملت مديرا للمسرح الحديث والمسرح القومي ولقبت بسيدة المسرح العربي. Advertisements كانت زوجة للفنان محمود مرسي وأنجبا ابنا هو الطبيب علاء محمود مرسي. قدمت 12 فيلمًا سينمائيًا أبرزهم :أرض النفاق، ورد الغرام، بين الأطلال". كما قدمت 12 مليلسلًا تليفزيونيًا أبرزهم :"أوان الورد، سعد اليتيم، الضوء الشارد". نالت العديد من الجوائز والتكريمات، نذكر منها تكريمات جمال عبد الناصر، وأنور السادات، والرئيس السوري حافظ الأسد، والفرنسي جيسكار ديستان، وكان آخر تكريم لها مطلع هذا الأسبوع من جامعة الشروق

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