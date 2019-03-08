حسن الرداد يواصل تصوير "الزوجة الـ18" ليلحق بالسباق الرمضاني

يواصل الفنان حسن الرداد، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل الزوجة الـ18، الذي من المقرر أن يشارك به السباق الرمضاني المقبل.

يشار إلى أن "الزوجة الـ18"، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وإشراف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكرى، بطولة

حسن الرداد، سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، كوكي، إيناس كامل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج ممدوح شاهين.