شاهد.. صلاح عبدالله وعزت العلايلي من كواليس "قيد عائلي"

نشر الفنان صلاح عبدالله، صورة جديدة له برفقة الفنان الكبير عزت العلايلي أثناء تصوير مسلسل "قيد عائلي"، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق صلاح علي الصورة قائلًا: "من موقع التصوير مع العملاق وسنة أولى سيلفي.. مسلسل قيد عائلي.. إطمنوا بحبكم"، وحازت الصوره علي إعجاب متابعيه وتمنوا لهم التوفيق.



يذكر أن "قيد عائلي" يشارك في بطولته ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، خالد سرحان، نضال الشافعي، سيمون، منة فضالي، ميريهان حسين، دنيا عبدالعزيز، ريم البارودي، أميرة هاني، إخراج تامر حمزة، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

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