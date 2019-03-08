الإثنين.. أحمد فهمي وهنا الزاهد ضيفا "صاحبة السعادة"

يحل كل من الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع على شبكة قنوات dmc الفضائية.
من المقرر أن يتحدت الثنائي خلال الحلقة عن كواليس بداية تعارفهما وارتباطهما ببعضهما البعض، كما يكشفان عن مواقف عدة حدثت بينهما قبل الارتباط وبعده.
يُذكر أن الفنانة هنا الزاهد تشارك خطيبها الفنان أحمد فهمي، في مسلسل "الواد سيد الشحات"، المقرر عرضه في رمضان 2019، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، إخراج أحمد الجندي.
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