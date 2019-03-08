أبرزها لـ"محمد فؤاد".. 3 أغانٍ جديدة في احتفال يوم الشهيد

يقدم الفنان محمد فؤاد في احتفال "يوم الشهيد" أغنية وطنية بعنوان "سامحيني ياما"، كلمات محمد البوغة، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبدالجابر، وتريات تامر فيظي، هندسة صوتية مصطفى رؤوف.

ومن المقرر أن يشارك "فؤاد" الحفل الفنانة مروة ناجى وتقدم أغنية "حدوتة"، ألحان محمود الخيامي، بيانو حسين النجار، وتريات تامر فيظي، هندسة صوت عمار خاطر، كما يشارك الفنان أحمد

جمال في الحفل ويقدم أغنية "أخو الشهيد"، من ألحانه، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

يذكر أن الاحتفال بـ"يوم الشهيد" في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، الأحد المقبل 10 مارس الجاري، بحضور نخبة من السياسيين والفنانين.