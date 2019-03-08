يقدم الفنان محمد فؤاد في احتفال "يوم الشهيد" أغنية وطنية بعنوان "سامحيني ياما"، كلمات محمد البوغة، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبدالجابر، وتريات تامر فيظي، هندسة صوتية مصطفى رؤوف.
ومن المقرر أن يشارك "فؤاد" الحفل الفنانة مروة ناجى وتقدم أغنية "حدوتة"، ألحان محمود الخيامي، بيانو حسين النجار، وتريات تامر فيظي، هندسة صوت عمار خاطر، كما يشارك الفنان أحمد
يذكر أن الاحتفال بـ"يوم الشهيد" في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، الأحد المقبل 10 مارس الجاري، بحضور نخبة من السياسيين والفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها لـ"محمد فؤاد".. 3 أغانٍ جديدة في احتفال يوم الشهيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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