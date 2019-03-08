بالفيديو.. صلاح عبدالله عن شائعة وفاته: دي ناس تافهة

نفى الفنان صلاح عبدالله أخبار شائعات وفاته التي تم نشرها أخيرًا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
نشر صلاح مقطع فيديو قال خلاله: "الناس اللي طلعت الإشاعات دي تافهة وبيعملوا قلق للناس والعائلاتبس.. الأعمار بيد الله تعالى، وربنا يسامحهم، وعيب أوي الحركات اللي بيعملوها، مش عارف إيه الهدف منها، وأنا مسامحهم".
وشارك "عبدالله" جمهوره موقع تصوير مسلسل "قيد عائلي" ووجه
يذكر أن "قيد عائلي" يشارك في بطولته ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، خالد سرحان، نضال الشافعي، سيمون، منة فضالي، ميريهان حسين، دنيا عبدالعزيز، ريم البارودي، أميرة هاني، إخراج تامر حمزة، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.
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