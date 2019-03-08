إيزيس و أوزوريس " يحتفل بمرور ٥٥ عامًا على العلاقات المصرية الفيتنامية بفيتنام

شاركت فرقة مسرح القاهرة للعرائس، التابعة للبيت الفني للمسرح، أمس الخميس، بعرض العرائس المائية "إيزيس وأوزوريس"، للمخرجة مي مهاب، ضمن احتفالية بمناسبة الاحتفال بمرور 55 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
تقول مي مهاب، مخرجة العرض، أن هذه المرة تعتبر الحدث الأول من نوعه ليقدم فن العرائس المائية بفريق عمل مصري خالص فىدولة فيتنام.
حيث قدم العرض أسطورة إيزيس وأوزوريس التي تمت أحداثها على ضفاف النيل، وهي الأكثر مناسبة للعروض المائية.
تتضمن الاحتفالية أيضًا عرض فيلم تسجيلي عن العرائس المائية في مصر، كما تعقد ضمن الاحتفالية ورشتان فنيتان بفنانين مصريين وفيتناميين لتدريب المشاركين على فن صناعة
يذكر أن فن العرائس المائية يعد من أنواع مسارح العرائس الخاصة والمختلفة من حيث شكل المسرح؛ فمسطح العرض ليس خشبيًا كالمعتاد ولكنه مياه.
كما أن تصنيع وتحريك العرائس مختلف عن أنواع العرائس الأخرى المتعارف عليها، وتعتبر فيتنام الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك مسرح عرائس مائية، لتصبح مصر أول دولة فى الشرق الأوسط تنفذ مشروع العرائس المائية.
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