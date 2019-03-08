غدًا.. "القومي للسينما" يفتتح نادي سينما أوبرا الإسكندرية

يفتتح المركز القومى للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، نادي سينما أوبرا الإسكندرية، وذلك اليوم الجمعة ٨ مارس، في تمام السابعة مساء بدارأوبرا الإسكندرية.

ويفتتح النادي بعرض فيلم "موسيقى فى بر مصر"، للمخرجة "حنان

راضي"، إنتاج إدارة الإنتاج المميز قطاع قنوات النيل المتخصصة.

يتناول الفيلم الموسيقى المصرية في أقاليم مصر المختلفة من خلال محافظات مرسى مطروح، الإسماعيلية، المحلة، قنا، أسوان، النوبة، قبائل العبابدة والبشارية في قرية بلانة مع التوثيق للإنسان المصري

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وللمكان وإبراز الهوية المصرية من خلال الموسيقى.

الفيلم إعداد محمد سيف، مونتاچ سامي منصور، منتج فني عادل العبساوي، رئيس إداره الإنتاج المميز، سيناريو وإخراج حنان راضي.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن المركز القومي للسينما افتتح نادي سينما أوبرا دمنهور الشهر ،وجارٍ حاليًا التنسيق لإقامة نادي سينما بالأوبرا بمختلف محافطات مصر.