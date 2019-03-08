مي حريري ستجدد رائعات ملحم بركات..فهل تشوهها ؟

ميرنا وليد - بيروت - منذ سنوات وحتى اليوم قدمت الفنانة مي حريري عدة اغنيات مجددة للفنان الكبير الراحل ملحم بركات ومن الناس ما تقبل هذه الاغنيات ومنهم من لم يتقبلها ابدا وكله مرّ، لكن يبدو ان الموضوع اصبح زائدا عن حده اليوم فقد اعلنت مي انها تستعد لتجديد 3 اغنيات جديدة لملحم منهم رائعته سلم عليها يا هوى ويا عين صبي دمع وغيرها.

على الفنان ان يدرك ما يليق به ومي حريري فنانة موجودة على الساحة من خلال اخبارها المثيرة للجدل وبعض الاغنيات الراقصة الجميلة وهذا ما يجب ان تعرفه وان تنتقي اغنيات تليق بامكانيات صوتها المحدودة وستايلها الذي تعتمد فيه على الاغاني الايقاعية والرقص وعليها في حال كانت تريد ان تقدم اغاني ملحم ان تسخى علىاعادة توزيعها وادائها لان هذه الاغنيات هي عبارة عن ارث فني لبناني عظيم وقلة من يتجرأ على تقديمها.

مي عليها اليوم ان تركز على ما ستقدمه وننصحها بمحبة اللجوء الى شعراء وملحنين يقدمون لها ما يشبهها من خلال الاداء والامكانيات الفنية فالشعبي يليق بصوتها والراقص الايقاعي ايضا الا ان اغنيات ملحم بركات صعبة وهي اعمال تحتاج الى من يضيف اليها شيئا وعلى ما يبدو ان اي فنان لن يضيف لاغنيات الراحل الكبير اكثر منه ، فلما لا نتجه الى ما يليق بنا نحن؟

عموما لن نحكم مسبقا على ما ستقدمه مي في هذه الاغنيات الا اننا نريد ان يبقى ما قدمه ملحم للاغنية اللبنانية كما هو وسننتظر النتيجة على امل ان تدرس مي خطواتها الفنية مرة بعد مرة .