ميرنا وليد - بيروت - تفاهة البعض على مواقع التواصل الاجتماعي قد تصل الى حد أقصى هذا ما يثبته بعض المشاهير عليها واخرهم الكويتية فرح الهادي وزوجها الفنان الكويتي عقيل الرئيسي.
فقد أثارت المفاجأة الى أعلنت عنها فرح الهادي وزوجها الفنان الكويتي عقيل الرئيسي الإنتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي. وتحدثا بطريقة حماسية وكأنهما سيخبران المتابعين بحدث عالمي انساني كبير لتكن المفاجأة التى أعلنا عنها إنهما أصبحا عندهما عاملتين وطباخة كانت تعمل في السعودية بالدمام مما أثار غضب الجمهور من إستعراضهم لعدد العاملين لديهم.
طبعا لكل منا حرية نشر ما يريد الا ان السخافة لا يجب ان تهيمن على تفاصيل اطلالاتنا على هذه المواقع والتي يجب ان تعكس صورة ايجابية وجميلة عن داخلنا وليست السخافة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرح الهادي وعقيل الرئيسي .. وسخافة السوشيال ميديا ثالثهمامي حريري ستجدد رائعات ملحم بركات..فهل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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