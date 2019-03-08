معين شريف خلافه مع شقيقه إنتهى على المسرح.. وماذا عن مواقفه السياسية وتأييده تشريع الحشيشة؟

ميرنا وليد - بيروت - هو فنان تعجز الكلمات عن وصف مدى جمال صوته وآدائه وحضوره، ففنه وشخصيته ميّزاه عن غيره من الفنانين على الساحة وبأخلاقه العالية، برز وأبدع فصار العالم ينتظر كل جديد له، إنه معين شريف .

كيف بدأت مسيرته وماذا عن حياته العاطفية، وماذا عن موافقه وآرائه في هذه المواضيع؟

طفولته

ولد معين شريف في الخامس عشر من آيار/مايو عام 1972 في مدينة بعلبك، إلا أن أصله من ضيعة اليمونة.

اكتشفت والدته موهبته الغنائية عندما كان في سن الثامنة فأحضرت له أساتذة لتعليم الموسيقى وحرصت على تنمية موهبته بتعليمه الموسيقى وعزف البيانو والعود.

وبعد أن تعلم العزف كان يأخذ آلة العود الخاصة به ويذهب إلى النهر في ضيعته ويجلس بقربه ليدرب صوته حتى أصبح بهذا المستوى الرائع.

عندما بلغ عامه الـ12 شارك معين شريف في برنامج "ليالي لبنان"، فصدم العالم بموهبته الكبيرة حين غنى "عم حلفك بالغصن يا عصفور" للراحل الكبير وديع الصافي. لم يكن معين شريف مشتركاً في البرنامج لأنه كان صغيراً في السن، لكنه ظهر كموهبة كبيرة في جسم صغير.

في عام 1994، شارك معين شريف في برنامج "استديو الفن" وتخرج منه وحصل على العديد من الجوائز طوال مسيرته الغنائية، فانطلق إلى عالم الفن بشكل أوسع وأصدر ألبومات خاصة به. لقّب "بمطرب الجيلين" لأنه ربط بفنه رقي الجيل السابق في الفن وواكب العصر الجديد بأغنيات دخلت الى حياة المراهقين والمستمعين الشباب .

توفي والده حين كان يبلغ من العمر 28 سنة وأثر هذا الأمر كثيراً عليه. وبعده بسنتين توفيت والدته، فعاش مع إخوته وتابع تعليمهم وتربيتهم فانشغل عن الفن في تلك الفترة.

اعتبر معين شريف وديع الصافي والده الروحي وكذلك الأخير أحبّه واعتبره مثل ابنه.

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ألبوماته

خلال مسيرته الفنية أصدر معين شريف 8 ألبومات، الأول حمل اسم "زمن الأوغاد" صدر عام 1998، ألبوم "رجوعك" عام 1998، ألبوم نصيبي عام 2001، ألبوم معين شريف عام 2004، ألبوم قلبك طيب عام 2007، ألبوم أجمل ما غنى معين شريف عام 2009، ألبوم وديعيات 1 عام 2011 وألبوم وديعيات 2 عام 2012.

خلاف معين شريف مع شقيقه

اختلف معين شريف مع شقيقه منجد شريف والذي كان مدير أعماله لـ25 عاماً، وقال في إحدى المقابلات إن الخلاف عائلي وأنه انفصل عنه عملياً أيضاً، ولم يعد مدير أعماله.

هذا الخلاف دام سنتين قبل أن يقرر شقيقه أن يقوم بخطوة ناجحة للمصالحة، حيث اعتلى مسرح مهرجانات اليمونة التي أحيا فيها شريف حفلاً غنائياً ضمن احتفاليات عيد الأضحى في آب/أغسطس عام 2018، أثناء تأدية معين أغنيته الجديدة "يا بلا قلب يا بلا وفا"، ليصافحه ويقبّل رأسه أمام الجميع.

معين شريف يغني الميلاد في خطوة جميلة جداً

لطالما عرف معين شريف بانفتاحه الكبير على الأديان السماوية الأخرى فبالرغم من إيمانه الكبير بدينه إلا أنه قام بخطوة استثنائية تجاه الدين المسيحي حيث غنى الميلاد في العيد السابق عام 2018.

معين شريف بين السياسة وتشريع الحشيشة

أعلن معين شريف ، في إحدى المقابلات أن فكرة ترشحه للانتخابات واردة كاشفاً أن الرئيس ميشال عون يدعمه وهو أبلغه بذلك. وقال: "أنا طبعاً بحاجة لدعم حزب الله وجمهوره ليس تكفيرياً"، لافتاً إلى أنه سيطالب بتشريع الحشيشة مؤكداً أنه سيمثل ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة بالمجلس.

حياته العاطفية

تزوج معين شريف عام 2006 من مريم شريف، ورزق منها بثلاثة أبناء معين ، منى وعلي. لا يحب ان تكون عائلته تحت الأضواء كي يحميها من الأضواء، ومن كل أذى يمكن أن تتعرض له بسبب شهرته.