خاص بالفيديو - هذه توقعات سمير طنب للأبراج من 9 الى 15 آذار/مارس

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور سمير طنب عبر موقع "الفن"، ضمن فقرة "توقعات الأبراج ومولود الأسبوع".

وفي هذه الحلقة، يكشف طنب عن توقعاته لمواليد الأبراج، ويتحدث عن مولود الأسبوع للفترة الممتدة من 9 الى 15 آذار/مارس.

لمعرفة ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.

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