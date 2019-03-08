كتب امير فتحي في الجمعة 8 مارس 2019 12:52 مساءً -
شاهدوا جوال ينفجر في وجه سيدة بمصر أثناء إجراءها مكالمة في مقر عملها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة انفجار جوال في وجه سيدة وهي في مقر عملها.
وأبان الفيديو، أن السيدة كان تجري مكالمة هاتفية من جوالها، بينما كان موصلًا بالكهرباء لشحنه، ومن ثمَّ انفجر في وجهها فجأة.
وهرعت السيارة خارج المكتب، وسقطت على الأرض من شدة الفزع، وفيما يبدو أنها لم تصب بأذى.
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