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كتب امير فتحي في الجمعة 8 مارس 2019 12:52 مساءً -
مايكل كورس يبتكر حجاباً خصيصاً لنساء العالم العربي لربيع صيف 2019
بعد خطوة مجموعة من الماركات وهي تصميم حجاب، قامت دار مايكل كورس بهذه الخطوة أيضاً.
وقدمت الدار أول حجاب لها في مجموعة ربيع صيف 2019، وسيتم بيعه في متاجر مايكل كورس في الشرق الأوسط إبتداءً من هذا الشهر.
ويأتي الحجاب مزين بالورود البيضاء.
وقد تكون هذه الخطوة تحرك مذهل من قبل العلامة التجارية الأميركية ، حيث أن المتسوقون المسلمون سينفقوا ما يقدر بنحو 484 مليار دولار على الملابس والملحقات بحلول عام 2019 ، وفقاً لتقرير صدر عام 2015 عن طومسون رويترز.
تتبع كورس خطى العلامة التجارية الإيطالية Dolce & Gabbana، التي أصدرت خطها الأول من الحجاب والعباءات الراقية في عام 2016 ، واستمرت في إصدار مجموعات متواضعة لاحقة.
كما تتبع دار كورس خطى علامات تجارية أخرى تتوسع في الشرق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.