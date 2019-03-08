كتب امير فتحي في الجمعة 8 مارس 2019 12:52 مساءً -
ردت الممثلة السورية سوزان نجم الدين على الإنتقادات التي تتعرض لها بسبب إطلالاتها، حيث قالت أن إطلالتها غير مبالغ فيها، مشيرة أن العالم كله يرتدي فساتين قصيرة.
وجاء حديث نجم الدين هذا خلال مقابلة لها ضمن برنامج “كل يوم” الذي يذاع على قناة on e حيث قالت:” أنا إنسانة محجبة أخلاقيا من الداخل أكثر من الخارج، فالدين يتمثل في الأخلاق، ولكن هناك بعض الناس الذين يحكمون عليي من كم القماش الذي أرتديه”.
وأضافت:” أنا إنسانة محجبة أخلاقيا من الداخل أكثر من الخارج، فالدين يتمثل في الأخلاق، ولكن هناك بعض الناس الذين يحكمون عليي من كم القماش الذي أرتديه”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا سوزان نجم الدين ترد بعد اتهامها بالعري وارتداء الملابس الكاشفة: أنا محجبة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.