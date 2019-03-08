خاص- كارلا حداد: قدمت عامين من حياتي دون أي مقابل مادي في “ام تي في”

بعد غياب ست سنوات عن محطة LBCI، عادت مقدمة البرامج كارلا حداد الى منزلها -كما وصفته- حيث حلت ضيفة ضمن برنامج “لهون وبس” مع هشام حداد.

اشارت كارلا الى انها ستعود ببرنامج جديد عبر شاشة LBCI بعد اسبوعين ومضمونه يتعلق حول دعمها للمرأة.

حيث تم الكشف عن جزء صغير من مضمونه وهو “امرأة امرأة امرأة .. ورجل”.

ورداً على سؤال لماذا لم تعرض فكرة برنامجها على المحطة التي كانت موجودة فيها أي MTV، كشفت كارلا ان برنامجها على قدر ما هو سهل هو ممتنع، و “الـ بي سي اي” ستفيدها بالمضمون خاصة انه يحتاج الى تحضير وفريق عمل يعمل اكثر على المضمون. وشعرت ان محطة “الضاهر” ستؤمن لها هذا الموضوع. قاطعها “هشام” سائلاً “هيديك المحطة ما كانت راح تأمنلك؟”.

لفتت كارلا ان LBCI ستؤمن لها المضمون بطريقة أهم وأسرع و”أهضم”.

وكشفت ان اثناء تصويرها الـ Pilot مع المخرج شادي حنا ، تاثرت جداً عندما رأت فريق عمل محطة LBCI واجتاحتها حينها العواطف والذكريات وتأثرت جداً وبكت.

ورداً على سؤال هل كان هناك نيّة بقيام المحطة الأخرى بتنفيذ برنامجاً خاصاً لها يوماً ما، لفتت الى انها قدمت “رقص النجوم” لعدة مواسم لان عندما غادرت LBCI شعرت ان هذا البرنامج يفيد مهنتها، أما الآن كان يجب عليها ان تنتقل وتقدم شيئاً جديداً.

واشارت الى ان محطة MTV طلبت منها في العامين الماضيين التحضير لبرنامج منوعات فصورت حلقتي Pilot لفكرتين ولكن تم رفضهما، اضافة الى انزعاجها من عدة أمور خلال الفترة الماضية.

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كارلا اشارت الى انها قدمت عامين من حياتها دون أي مقابل مادي علماً ان السنة التي تذهب من حياة الاعلامية “لا تُثمّن”.

وعلى الرغم من عملها خارج محطة MTV على الفضائيات العربية، الا انها غابت عن الشاشة المحلية “والناس بتنسى”.

وشددت الى انها لا زالت تكن “الود” لمحطة MTV، الا ان مصلحتها فرضت عليها ان ترى “اين هي مصلحتها”.

واشارت ان الطريقة التي تحدثوا فيها عنها غير لائقة خاصة انها بعثت رسالة الى الادارة تشرح فيها ما يزعجها ولا تستطيع ان تكمل بنفس التعاطي.

وهل انزعجت حول البيان الذي صدر عن محطة MTV، قالت “نعم حزنت” لأن هذا لم يحصل في تاريخ الاعلام فهي سبق ان تركت LBCI التي لم تتحدث في الموضوع بتاتاً، وعندما طرقت بابهم حول فكرة جديدة استقبلوها بكل ترحاب، ليس لأنهم يحبونها فحسب بل لأنهم يقدرون المواهب.

كشفت كارلا الى انها بدأت بالعمل في محطة LBCI منذ ان كان عمرها 16 عاماً حيث كانت تشارك في برنامج “مُنع في لبنان”.

كما كشفت “حداد” الى انها لم تنفصل عن زوجها الفنان طوني ابو جودة وان الاشاعات تطالهما بشكل دائم. كما لفتت ان ابنتها “ليا” لا تحب التصوير.

ارتدت “حداد” قميصاً كُتب عليها I’m back home في إشارة منها الى عودتها الى محطة LBCI.