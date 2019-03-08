فايا يونان تطرح "يا قاتلي"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: طرحت الفنانة الشابة فايا يونان أغنيتها المصوّرة الجديدة "يا قاتلي" عبر قناتها على YouTube. وهي من كتابة الشاعر مهدي منصور ومن تلحينها، فيما قام بالتوزيع ريان الهبر.

وهي تظهر في الأغنية بأجواء الثلج على إحدى الجبال، في مشهدية جميلة وبسيطة جداً اعتمد فيها المخرج حسن سلمي على المشاهد الطبيعية سواء بخلفية المشهد أو بإطلالة نجمة العمل التي اتسمت أيضاً ببساطة المظهر.



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