يسرا سعيدة بحصد محمد الصغير جائزة الأوسكار

أكّدت الفنانة يسرا على أنها سعيدة بحصول مصفف الشعر العالمي محمد الصغير على جائزة أوسكار كأحسن مصفف شعر عام 2019 عالميا، مشيرة إلى أن الصغير هو فنان وليس مجرد مصفف شعر فهو دائما يختار ما يليق على وجه من يصفف شعره ودائما ما يكون مبتكرا.

وأوضحت يسرا أن عالمية الصغير معروفة منذ زمن بعيد لأنه يحب عمله كثيرا، مؤكدة أن كل إنسان يحب عمله بشكل حقيقي يحصد ثمار جهده فيه من نجاح، مشيرة إلى أنها حرصت على الاحتفال به كابن من أبناء مصر الذين يرفعون اسمها في المحافل الدولية.

وقالت يسرا إنه رغم الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر من حوادث فإن الله دائما يرسل بعد المحن انتصارا، موضحة أن كل مصري يحقق نجاحا في مجاله ويشهد له العالم هو نجاح لمصر والمصريين، مؤكّدة أن المصريين في جميع المجالات أثبتوا أنهم دائما هم الأقدر والأحسن.

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