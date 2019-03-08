القاهرة - سارة عبدالستار
كشفت الفنانة مي سليم عن أسباب ابتعادها عن الغناء، وأكدت مُشاركتها في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل لبناني بعنوان "صانع الأحلام".
وقالت مي سليم، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "لم أبتعد عن الغناء، لكن كل ما في الأمر أن شركات الإنتاج الغنائي أصبحت محدودة، وتمردت وتغلبت على هذه العقبة بإصداري أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال أيام قليلة".
وتحدّثت بشأن ما إذا كان التمثيل أخذها من الغناء، قائلة: "بالفعل فالتمثيل أخذ من وقتي كثيرا لكن لا يمكن أن أبتعد عن الغناء فهو حياتي".
يذكر أن مي سليم تُشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل لبناني بعنوان "صانع الأحلام".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
- مي سليم تكشف عن أحدث جلسة تصوير لها عبر "أنستغرام"
- مي سليم تنشر مقطع من أحدث أغانيها "أعلنت الحرب" على إنستغرام
كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم تُؤكّد طرح أغنية جديدة الفترة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.