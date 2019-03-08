فن ومشاهير

مي سليم تُؤكّد طرح أغنية جديدة الفترة المقبلة

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القاهرة - سارة عبدالستار

كشفت الفنانة مي سليم عن أسباب ابتعادها عن الغناء، وأكدت مُشاركتها في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل لبناني بعنوان "صانع الأحلام".

وقالت مي سليم، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "لم أبتعد عن الغناء، لكن كل ما في الأمر أن شركات الإنتاج الغنائي أصبحت محدودة، وتمردت وتغلبت على هذه العقبة بإصداري أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال أيام قليلة".

وتحدّثت بشأن ما إذا كان التمثيل أخذها من الغناء، قائلة: "بالفعل فالتمثيل أخذ من وقتي كثيرا لكن لا يمكن أن أبتعد عن الغناء فهو حياتي".

يذكر أن مي سليم تُشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل لبناني بعنوان "صانع الأحلام".

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