تعرف على برنامج احتفال الأوبرا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت دار الأبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفالية خاصة بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من خلال حفل تحييه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة على المسرح الكبير.

ويقدم الفريق ضمن برنامج الحفل العديد من أعمال الموسيقار الراحل، منها "آه منك يا جارحنى، وقدرت تهجر، توبة، لست قلبى، ع اليادى، إلا أنت، لا تكذبى وفى يوم وليلة"، أداء نهاد فتحى، محمد متولى، آيات فاروق ومروة ناجى.

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محمد عبد الوهاب ولد في 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة وهو أحد أعلام الموسيقى العربية، لقّب بموسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائي ، بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917 وفي عام 1920 درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفي الإذاعة عام 1934 وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى بعد ان وضع الحان للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته ، من ـهم اعماله كليوباترا والجندول للشاعر على محمود طه كما تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، ليلى مراد ، عبد الحليم حافظ ، نجاة الصغيرة ، فايزة أحمد ، وردة الجزائرية ، فيروز ، طلال مداح وأسمهان ، رحل عن عالمنا فى 4 مايو 1991 بعد ان اثري الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التى مازالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى .