شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Fighting with My Family لـ دوين جونسون يحقق 16 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Fighting with My Family إيرادات وصلت إلى 16 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 14 فبراير الماضى فى الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، ومن المقرر أن يطرح فى باقى الدول حول العالم خلال الشهر الجارى.
فيلم Fighting with My Family بطولة دوين جونسون، توماس ويلي، توري إلين روس، نيك فروست، لينا هيدي، فلورنس بوج، جاك لودين، أوليفيا بيرنستون، ليا هارفي، ومن إخراج وتأليف ستيفن ميرشانت.
الفيلم يدور حول مصارع سابق وعائلته يقومون بعمل أداء حي للمصارعة، في أماكن صغيرة في جميع أنحاء البلاد بينما يحلم أطفاله بالانضمام إلى World Wrestling Entertainment.
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