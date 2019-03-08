محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تستضيف الفنانة إسعاد يونس، في الحادية عشرة مساء يوم الاثنين المُقبل في حلقة جديدة من برنامجها "صاحبة السعادة" الذي تقدمه على قناة DMC، الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد.
ويتحدث الثنائي خلال الحلقة عن بداية علاقتهما وكيف تعرفا على بعض، وتفاصيل أول لقاء جمع بينهما، وتقوم هنا بتحضير صينية مكرونة بالبشاميل بمساعدة إسعاد.
جدير بالذكر أن هنا وفهمي يشاركان في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل يجمعهما وهو "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور- هنا الزاهد تطبخ لأحمد فهمي في "صاحبة السعادة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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