محمد اسماعيل - القاهرة - القاهر- الخليج 365:
استضافت المذيعة إنجي علي، أمس، في حلقة جديدة من برنامجها "أسرار النجوم" الذي تقدمه على إذاعة "نجوم إف إم"، الفنانة هالة صدقي، والتي اصطحبت معها طفليها التوأم "مريم ويوسف".
وحرصت إنجي على الاحتفال بعيد ميلاد التوأم في كواليس البرنامج، وأحضرت لهما "تورتة" وغنت مع والدتهما أغنية عيد الميلاد و"أبو الفصاد".
جدير بالذكر أن الفنانة هالة صدقي تم تكريمها مؤخرًا ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور- هالة صدقي تحتفل بعيد ميلاد توأمها في كواليس "أسرار النجوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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