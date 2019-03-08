مر 20 عامًا.. قصة عبدالرحمن أبوزهرة والمعلم "سردينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، أحد أهم الفنانين في السينما والدراما على حد سواء.

اسمه بالكامل عبد الرحمن محمود أبو زهرة، تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1958، وعمل موظفًا في وزارة الحربية ثم عين ممثلاً في المسرح القومى عام 1959، وكان أول عمل مسرحي له كان "عودة الشباب"، لتوفيق الحكيم، وجرى تكريمه في المهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بالجزائر في مايو 2008.

ويعتبر دور "سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من أشهر أدواره وأكثرها رسوخا لدى قاعدة كبيرة من المشاهدين تحب عبد الرحمن أبو زهرة.

وحكى أبو زهرة، أن أول مشهد صوره في المسلسل كان زيارته لعبد الغفور البرعي "نور الشريف" في المستسفى، وقال إنه لم يقرأ الدور قبل التصوير، ووافق على الدور لحل مشكلة للمخرج أحمد توفيق صديقه.

وأوضح أبو زهرة في أكثر من لقاء تلفزيوني، منها برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" أنه يكره دور"سردينة" لأن شهرة الدور جعلت الجمهور ينسى أدواره المهمة في المسرح.

وأضاف أبو زهرة أن التوفيق حالف كل طاقم المسلسل، مؤكدًا أن مخرج المسلسل أحمد توفيق عظيم.

في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

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عبد الرحمن أبو زهرة مع أسامة كمال

وقال أبوزهرة خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إن دوره في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" لم يتجاوز 10 حلقات، وبالرغم من مرور أكثر من 20 عامًا على العمل إلا أنه ما زال عالقًا في ذهن المشاهدين، موضحًا، أن أعظم دور لعبه في حياته كان شخصية الحجاج بن يوسف الثقفي بمسلسل عمر بن عبد العزيز مع نور الشريف.

في واحد من الناس

أعظم دور لعبه في حياته

ووفقا للسيناريست مصطفى محرم في كتابه"حياتي في التلفزيون" تم ترشيح حسن حسني لدور "المعلم سردينة" لكنه بالغ في الأجر وكان استبعاده وإسناد الدور لعبد الرحمن أبو زهرة وخشى محرم على أبو زهرة من صعوبة الدور إلا أن المخرج أحمد توفيق قال له "أبو زهرة على ضمانتي".

يُذكر أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عُرض عام 1996، من بطولة نور الشريف، عبلة كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، مصطفى متولي، محمد رياض، حنان ترك، ناهد رشدي، وفاء صادق، وتأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج أحمد توفيق.