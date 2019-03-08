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شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للمرأة.. شاهد نجمات هوليود تحدين الميكب لمساندة المرأة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم 8 مارس، العالم باليوم العالمي للمرأة، حيث يسلط الجميع الضوء على أبرز إنجازاتها وإسهاماتها فى مختلف المجالات سواء كانت فنية أو سياسية واقتصادية.
وبعيداً عن انجازات المرأة ودورها الكبير على مستوى العالم أجمع، إلا أن هناك من نجمات هوليود والمشاهير على مستوى العالم من قررن الاحتفال على طريقتهن فى وقت سابق، حينما تحدين الجميع وقررن التخلى عن المكياج والظهور أمام أعين جمهورهن ومعجبيهن بدون مكياج نهائياً، مثلما يظهر خلال الصور الذى جمعناها فى التقرير التالى الذى قد تراها للمرة الأولي إذا كنت معجباً بإحدى هؤلاء النجمات، وذلك بهدف إظهار قوة المرأة وأن جمال المرأة لا يرتكز بالضرورة إلى أدوات الميكب.
كاميرون دياز التى تحتل متابعة كبيرة على السوشيال ميديا فقررت التقاط سيلفى على طريقتها
انا هاثاوى فاجأت متابعيها ذات مرة بتلك الصورة بدون ميكب نهائياً
ايفا لونجوريا قررت دعم النساء بعد الولادة بمشاركتهم صورة لها ذات مرة بعد ولادتها وهى تلعب مع ابنها ب
بينما المطربة اديل التى تحظى بجماهيرية عريضة على مستوى العالم فقد قررت الظهور بهذا الشكل
على طريقة هيدى كلوم قررت ميلا كونيس الظهور بنفس الشكل
مثل دياز التقطت جيسيكا شاستين صورة سيلفى لها بدون ميكب
هيدى كلوم قررت التخلى فى وقت سابق عن الميكب وظهرت به فى الشارع
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