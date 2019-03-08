غدًا.. "القومي للسينما" يفتتح نادي سينما أوبرا الاسكندرية

يفتتح المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر نادي سينما أوبرا الأسكندرية وذلك يوم الجمعة الموافق ٨ مارس في تمام السابعة مساء بدار اوبرا الاسكندرية
ويفتتح النادي بعرض فيلم "موسيقى فى بر مصر" للمخرجة "حنان راضي" ومنانتاج إداره الانتاج المتميز قطاع قنوات النيل المتخصصة .
يتناول الفيلم الموسيقى المصرية في أقاليم مصر المختلفة من خلال محافظات مرسى مطروح، الاسماعيليه، المحله، قنا، أسوان، النوبه، قبائل العبابدة و البشاريه في قريه بلانه مع التوثيق للإنسان المصري و للمكان و
وعقب عرض الفيلم تقام ندوه يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر لمناقشة الفيلم مع الجمهور .
يذكر أن المركز القومي للسينما قد إفتتح نادي سينما أوبرا دمنهور الشهر الماضي وجارى حاليآ التنسيق لإقامة نادي سينما بالاوبرا بمختلف محافطات مصر.
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