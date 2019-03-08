كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على دور سلوى عثمان مع محمد رمضان في "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الفنانة سلوى عثمان، إلى جانب الفنان محمد رمضان في أحداث مسلسل "زلزال"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث صورت سلوى عدد من المشاهد الأيام الماضية فى الديكور الخاص بها فى شبرامنت وجمعت بينها وبين بطل العمل.

ويجسد محمد رمضان شخصية عامل بموقف ميكروباصات، وتظهر معه نسرين أمين فى المشاهد الأولى بدور زوجته كما صورت معه الفنانة حلا شيحة عددا من مشاهدها حيث تظهر هى الأخرى بدور فتاة من منطقة شعبية.

ومسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحشام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.