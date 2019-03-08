شاهدوا.. كيت ميدلتون رغم إطلالتها الأنيقة ترفض حمل المظلّة تحت المطر

كتب امير فتحي في الجمعة 8 مارس 2019 09:51 صباحاً -

كيت ميدلتون

رافقت الدوقة كامبريدج كيت ميدلتون زوجها الأمير ويليام في زيارة إلى مدينة بلاكبول الإنجليزية يوم الأربعاء الماضي، للاطلاع على سير أمور المشاريع المُبتكرة التي تركز على الاستثمار والتجدُّد.

ولم تسمح كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام للأجواء الباردة في عرقلة سيرهما أثناء إلقاء التحية على الحشود التي وقفت في انتظارهما تحت زخات المطر، وحتى رفضت كيت بأدب الاختباء تحت المظلّة التي عرضها عليها حارسها الشخصي، كي يتمكن محبوها من رؤيتها بشكل أفضل.

وتألَّقت كيت بارتداء معطف أنيق باللون الأخضر الزيتي من العلامة التجارية الرياضية “Sportsmax” بلغت تكلفته 940 جنيه إسترليني، ونسَّقته مُرتديةً فستان شيفون أخضر مُزيَّنًا بطبعات أنيقة من توقيع مصمم الأزياء “مايكل كورس” بلغت تكلفته 225 جنيه استرليني، وحملت كلاتش من العلامة التجارية “مانو أتيليه” بقيمة 335 جنيه استرليني.

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