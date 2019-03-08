مايا دياب تحول صفحتها الى لوحة فنية

حولت النجمة مايا دياب صفحتها الشخصية عبر موقع انستغرام الى لوحة فنية بسبب برنامج “هيك منغني”.

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وكما سبق وكشفنا ان مايا دياب عائدة الى محطة المر وستقدم موسماً جديداً لبرنامجها “هيك منغني”.

يبدو ان نجمة “يصفوا حكي” أحبت ان تشوّق الجمهور حول عودتها الى تقديم البرامج من خلال تحويل حسابها على انستغرام الى لوحة جميلة مكوّنة من صورتها من أجواء الاعلان الذي بدأت محطة “ام تي في” بعرضه مع اسم البرنامج.

نذكر ان “دياب” كانت قد قدمت في السابق خمس مواسم من “هيك منغني” من عام 2011 حتى عام 2014، حيث حقق حينها البرنامج نجاحاً كبيراً واستضافت مايا مجموعة كبيرة من أهم الوجوه في عالم الغناء.