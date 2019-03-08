شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان ضيفة شرف مع محمد رمضان فى "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة سلوى عثمان فى أحداث مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث صورت سلوى عدد من المشاهد الأيام الماضية فى الديكور الخاص بها فى شبرامنت وجمعت بينها وبين بطل العمل.

ويجسد محمد رمضان شخصية عامل بموقف ميكروباصات، وتظهر معه نسرين أمين فى المشاهد الأولى بدور زوجته كما صورت معه الفنانة حلا شيحة عددا من مشاهدها حيث تظهر هى الأخرى بدور فتاة من منطقة شعبية.

ومسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحشام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.

يشار إلى أن سلوى عثمان شاركت فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "أيوب"، للنجم مصطفى شعبان، وجسدت شخصية مهمة ومحورية خلال الأحداث وحققت نجاحاً كبيراً وشارك فى بطولة العمل الفنانة ايتن عامر وهنا الزاهد محمد دياب، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.