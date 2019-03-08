كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رواية "مائة عام من العزلة" إلى الشاشات بعد 50 عاما من الممانعة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد محاولات استمرت لأكثر من 50 عامًا، قبل ورثة الكاتب الكبير غابرييل غارسيا ماركيز، تحويل روايته الشهيرة "مائة عام من العزلة" التي ملأت العالم وشغلت الناس عند صدورها، إلى الشاشات.

وستتعاون شركة البثّ الأمريكية "نيتفليكس" مع ورثة المؤلف الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز للعمل على مسلسل جديد مبني على روايته الشهيرة "مائة عام من العزلة"، حسبما ذكر موقع "سي إن إن" الأمريكي أمس الخميس.

وأعلنت نيتفليكس يوم الأربعاء: "هذه هي المرّة الأولى والوحيدة التي تسمح فيها عائلته بتكييف الرواية من أجل الشاشة بعد محاولات استمرت لأكثر من 50 عاماً".

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وصدرت رواية "مائة عام من العزلة" أساساً باللغة الإسبانية في عام 1967، وهي أشهر أعمال المؤلف الحائز جائزة نوبل. وتقع أحداثها في بلدة "ماكوندو" الخيالية التي استوحاها ماركيز من مسقط رأسه في شمال كولومبيا.

ووصف الشاعر التشيلي بابلو نيرودا رواية: "مائة عام من العزلة بأنها أكبر اكتشاف أدبي في اللغة الإسبانية منذ دون كيشوت لسرفانتس".

وكان ماركيز الذي قضى حياته متنقلا بين كوبا وفرنسا والمكسيك مفخرة للشعب الكولومبي، فعندما توفي عن عمر يناهز 87 عاما في سنة 2014، أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس الحداد الوطني العام لثلاثة أيام، وأمر بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد.