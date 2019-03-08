محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
طرح اليوتيوبر علي غزلان، عبر قناته الرسمية بموقع " يوتيوب"، أغنية قتل عمد والذي تشاركه الغناء فيها المطربة شيماء المغربي.
الأغنية من تصوير ومونتاج عمر زكي، وإخراج علي غزلان، وتأليف تامر عبدالرحمن راغب ومصطفي حسين.
وناقش علي غزلان، في الأغنية ظاهرة التنمر، وظهر في الكليب أكثر من نموذج لتنمر المجتمع ضد قصار القامة وضحايا الحروق.
حقق الكليب أكثر من 300 ألف مشاهدة بعد 15 ساعات على طرحه، وشارك في الكليب عدد من الفنانين بكلمات في نهاية الكليب يصفون ما تعرضوا له من تنمر وهم هم تارا عماد ومنى زكي وآسر ياسين ويسرا،
كانت هذه تفاصيل خبر مع يسرا ومنى زكي ..علي غزلان وشيماء المغربي يناقشان التنمر في "قتل عند" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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