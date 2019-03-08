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كتب امير فتحي في الجمعة 8 مارس 2019 08:45 صباحاً -
ليلى اسكندر
ردت المغنية اللبنانية ليلى اسكندر على الساخرين من إحدى الصور المنتشرة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة حادة.
قالت ليلى في فيديو بثته عبر احد خساباتها على مواقع التواصل الاجتماعية: “السخرية من أشكال الفنانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشكل مصدرا للرزق بالنسبة للبعض، فالشخص الذي سخر مني يسخر من أغلب الفنانات ومن بينهن نادين نسيب نجيم التي تعتبر أيقونة في الجمال”.
وتابعت: “استمروا في الترزق من التنمر علينا، وأنا أتقبل هذا منك ومن 6 آلاف شخص غيرك ولن تهز سخريتكم من ثقتي بنفسي، وأجد نفسي أشيه القمر”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ليلى اسكندر ترد على الساخرين من احد صورها.. وما علاقة نادين نسيب نجيم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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