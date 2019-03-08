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شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة HBO تطرح الموسم الثانى من مسلسل Barry نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO عن موعد العرض الأول للموسم الثانى لمسلسل Barry، ومن المقرر أن يتم طرحه يوم 31 مارس الجارى، وطرحت الشبكة تريلر تشويقى للموسم الجديد، بالإضافة إلى بعض الصور، وتدور أحداث المسلسل حول جندى بحرية سابق يتحول إلى قاتل مأجور يتلقى مهمة جديدة من جهاز استخبارات لقتل شخص ما، وفى رحلته يلتقى مجموعة من عاشقى التمثيل المسرحى، وسرعان ما يتحول طريقه من القتل إلى التمثيل واكتشاف ولعه بالمسرح.
Barry
وتضم قائمة الممثلين بيل هادر، وستيفن روت، وساره جولدبرج، وجلين فليشلير، وأنتوني كاريجان، وهنري وينكلر، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".
Barry
Barry
Barry
Barry
Barry
Barry
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