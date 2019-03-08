محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: تستعد إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية، لحفل ختام الدورة الثالثة والمقرر إقامته مساء اليوم الجمعة 8 مارس. ويتابع رئيس المهرجان المخرج مجدي أحمد علي، التحضيرات النهائية للحفل، ويجرى إعداد مسرح خاص للحفل بمنتجع بورتو شرم السياحي. ووضعت إدارة المهرجان، سيارة السندريلا سعاد حسني في مدخل الحفل؛ لإهداء الدورة للفنانة للراحلة. ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد من نجوم الفن أبرزهم عبير صبري، هالة صدقي، انتصار، ولطفي لبيب، الذي تم تكريمه على هامش هذه الدورة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. التجهيزات النهائية لختام "شرم الشيخ للسينما الأسيوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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