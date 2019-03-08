بالفيديو.. ماريا كاري تطرح تيزر أغنيتها الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: طرحت المطربة ماريا كاري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" تيزر كليبها الجديد "A NONO". وتطرح ماريا كاري الأغنية مساء اليوم الجمعة عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب. يُذكر أن النجمة العالمية ماريا كارى قدمت بمشاركة نجم الدي جي العالمي تياستو، حفلها الفنى لأول مرة في المملكة العربية السعودية 31 يناير الماضي، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا.

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