تعرف على موعد طرح "أريد أرتاح" لنسرين طافش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الممثلة والمغنية الفلسطينية نسرين طافش، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" تيزر أغنيتها الجديد "أريد أرتاح". وعلقت نسرين على التيزر: "15 مارس على اليوتيوب"، وتتعاون نسرين في الكليب مع المخرج سعيد الماروق. يُذكر أن الفنانة نسرين طافش، شاركت مؤخرا في فيلم "نادى الرجال السري" من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي، وحقق الفيلم 45 مليون جنيه حتى الآن في شباك التذاكر.

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