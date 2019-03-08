شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. شخصية Hello Kitty تتحول الي فيلم سينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشترك كل من شركة New Line Cinema وشركة Sanrio وشركة FlynnPictureCo في إنتاج فيلم Hello Kitty والذي يتناول شخصية هالو كيتي التي يحمل اسمها الفيلم ، وذلك لأول مرة منذ الكشف عن الشخصية منذ 45 عام عندما قدمت الشخصية كدمية.

وقالت شركة New Line Cinema إن هذه الشراكة هي الأولى التي تمنح فيها شركة Sanrio، الشركة اليابانية المسؤولة عن اللعبة، حقوق الملكية لإنتاج فيلم عن شخصية Hello Kitty الصامتة، منذ طرحها في الأسواق.

ومن المقرر أن تظهر شخصية " Hello Kitty" بصحبة أصدقائها وهم البيضة المكسورة جودتاما، وشخصية الأرانب ماي ميلودي، وشخصية Little Twin Stars، ولم يوضح الإعلان في بدء العمل على الفيلم إذا كان سيكون رسوم متحركة أو لايف أكشن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".