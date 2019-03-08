شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تشارك متابعيها صور كواليس مسلسلها الجديد "خمسة ونص" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، على مشاركة متابعيها بصور من كواليس تصوير ملسلسها الجديد "خمسة ونص"، والمقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل.
ومسلسل "خمسة ونصف" من بطولة قصى خولى، نادين نسيب نجيم، كارين سلامة، ومن تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر، وسوف تغنى شيرين عبد الوهاب، تتر المسلسل وستكون باللهجة اللبنانية، وتحمل اسم "يا بتفكر يا بتحس"، وهى من كلمات على المولى، وألحان صلاح الكردى.
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